"Balkanların altın kızı" Urkuş Işık ödüllendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Salon ve Kros Balkan Şampiyonaları'nda üst üste iki yıl altın madalya kazanan Urkuş Işık ile Atatürk'ü Anma Koşusu'nda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Emre Aslan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, şampiyon atletler Urkuş Işık, Fatmanur Turhan, Sevim Demirbaş ve antrenörleri Ziya Kaya, Vali Akın'ı ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, milli atlet Urkuş Işık'ın, geçen yıl Balkan Salon Şampiyonası gençler 3 bin metre, bu yıl da Balkan Kros Atletizm Şampiyonası gençler 4 bin metrede şampiyon olarak altın madalya kazandığını anımsattı.

Işık'ın, bu yıl Ankara'da yapılan Atatürk'ü Anma Koşusu genç kızlar 3 bin metrede de birinciliği elde ettiğine dikkati çeken Akın, başarılarından dolayı Urkuş Işık'ı tebrik ederek dizüstü bilgisayar hediye etti.

Vali Akın, bu yıl Ankara'da gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma Koşusu'unda yıldız kızlar 2 bin metrede altın madalya alan Fatmanur Turhan ve aynı koşuda küçük kızlar 1500 metrede 7'nciliği elde eden Sevim Demirbaş'ı da tebrik edip hediye verdi.

Başarılı sporcuların elde ettiği derecelerle örnek olduğunu dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Sporcu kızlarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren hocalarına, antrenörlerine ve velilerine teşekkür ediyorum. Elde edilen bu başarıları ödüllendirmek istedik. Kırşehir'i en iyi şekilde temsil ettiler. Diğer çocuklarımıza ve sporculara örnek oldular. Kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz."















