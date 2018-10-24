Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor

EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgası Trakya'dan başlamak üzere hava sıcaklıklarını düşürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, Türkiye yarın Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Trakya'dan başlamak üzere yağışlı hava batı bölgeleri olmak üzere hissedilir derecede (6-12) mevsim normallerinin altına düşecek. Bugün Edirne'de 21, Kırklareli ve Tekirdağ'da 20 derece beklenen en yüksek değerlerin yarın 5 ila 7 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor

Bu arada yarın Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Batı Karadeniz ile Tunceli, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Hakkari ile Diyarbakır'ın kuzeyinde, Muğla’nın ve Antalya’nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’de kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

Aynı gün hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı, yeni haftayla birlikte ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonunda özellikle Marmara ve iç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi de bekleniyor.

Muhabir: Salih Baran

