Balkan şampiyonu törenle karşılandı

ANKARA (AA) - Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler Güreş Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Cavit Acar için Kızılcahamam Belediyesince karşılama töreni düzenlendi.
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı sporcusu olan Acar, Gençler Güreş Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluğun ardından ilçe girişinde karşılandı.
Konvoyla şehir turu yaptırılan milli güreşçi için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney de katıldı.
Acar, törendeki konuşmasında, milli sporcuyu kutladı.