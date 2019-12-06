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Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM...
Genel 06.12.2019, 10:58
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Ekiplerin Balıkesir kent merkezi ve Savaştepe ilçesinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, örgütün "polis mahrem imamı" ve "asker mahrem imamı" olduğu değerlendirilen, "ByLock" kullanıcısı R.K, C.S, M.K.G ve B.M.M. gözaltına alındı.
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