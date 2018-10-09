Balıkçılar çarşısına yoğun ilgi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan balıkçılar çarşısı yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kent merkezinde olan balıkçı esnafının daha iyi bir hizmet vermek amacıyla bu projeyi başlattığını söyledi.

Hem vatandaşların, hem de esnafın projeden memnun olduklarını belirten Saygılı, "Balıkçılar esnafımıza yeni bir düzenleme yaparak balıkçılar çarşısını hizmete açtık. Vatandaşımızın ve esnafımızın memnun olduklarını görüyoruz. Şehrimizin estetiğine uygun bir proje oldu. 190 metrekare açık alan, toplam 770 metrekare 9 balık satış evi, bay-bayan tuvaletler, mescit, dükkanların içinde soğuk hava deposu ve ofis için kullanım alanları bulunuyor. Balıkçılar çarşısı Kırıkkalemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Vatandaşlar da balıkçılar çarşısından memnun olduklarını belirtti.



