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Balerinlerin 'içsel dünyası'nı tiyatro sahnesine taşıdı
İstanbul Devlet Opera ve Balesinin başdansçılarından İlke Kodal, bir balerinin içsel dünyasına yolculuk yaptığı tek kişilik oyunu "Balerin" ile 18 Aralık'ta Moda Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.
Genel 14.12.2019, 13:52
İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesinin başdansçılarından İlke Kodal'ın tek kişilik dans tiyatrosu "Balerin", 18 Aralık'ta Moda Sahnesi'nde izleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak.
Proje danışmanlığını Kemal Aydoğan'ın üstlendiği, Bedirhan Dehmen'in yönetip koreografisini yaptığı "Balerin"de, 21 yıllık balerin İlke Kodal sahne alıyor.
Sahne tasarımı Bengi Günay'a, ışık tasarımı İrfan Varlı'ya, müzik ve ses tasarımı Utku Şilliler'e, görseller ise Murat Dürüm'e ait olan dans tiyatrosu, 18 Aralık ve 6 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.
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