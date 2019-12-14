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Balerinlerin 'içsel dünyası'nı tiyatro sahnesine taşıdı

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin başdansçılarından İlke Kodal, bir balerinin içsel dünyasına yolculuk yaptığı tek kişilik oyunu "Balerin" ile 18 Aralık'ta Moda Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Genel 14.12.2019, 13:52
Balerinlerin 'içsel dünyası'nı tiyatro sahnesine taşıdı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesinin başdansçılarından İlke Kodal'ın tek kişilik dans tiyatrosu "Balerin", 18 Aralık'ta Moda Sahnesi'nde izleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak.

Kadıköy'deki Moda Sahnesi, 2018 yılından bu yana popüler imgelemde teknik mükemmelliği, masumiyeti ve saflığı ile idealize edilen balerinin gerçekliğinin sorgulandığı, iç dünyasına açılmamış kapıların aralandığı, sahne üzerinde şimdiye kadar görülmeyen halleriyle yüzleşerek "insanlaştığı" bir dans tiyatrosuna ev sahipliği yapıyor.

Proje danışmanlığını Kemal Aydoğan'ın üstlendiği, Bedirhan Dehmen'in yönetip koreografisini yaptığı "Balerin"de, 21 yıllık balerin İlke Kodal sahne alıyor.

Sahne tasarımı Bengi Günay'a, ışık tasarımı İrfan Varlı'ya, müzik ve ses tasarımı Utku Şilliler'e, görseller ise Murat Dürüm'e ait olan dans tiyatrosu, 18 Aralık ve 6 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

#kültür
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