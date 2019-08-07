Balayı dönüşündeki kazada gelin yaşamını yitirdi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin tıra çarpması sonucu gelin hayatını kaybetti, damat ise yaralandı.

Sefa Yurtseven (26) idaresindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 33. kilometresinde Abdullah Ayaz yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.

Yaralanan sürücü Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Semra Özen Yurtseven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve kazanın, balayı için gittikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.