Bakü'de 'Milli Mücadele ve Edebiyat' sempozyumu

BAKÜ (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK), Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (AMBA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) iş birliğinde AMBA Merkezi Kütüphanesinde düzenlenen sempozyuma, Türk ve Azerbaycanlı akademisyenler katıldı.

AMBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, sempozyumun açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birliğin iki ülkenin en büyük serveti olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milli mücadeleden bahseden Hebibbeyli, o günlerde yapılan fedakarlık ve mücadele sayesinde bugün Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline geldiğini kaydetti.

TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, milli mücadele konusunda güzel ve önemli eserler ortaya koyulmasına rağmen bunların yeterli olmadığını söyledi.

Tarihi hafızanın canlı tutulması gerektiğine vurgu yapan Ersoy, milli mücadele konusunda eserlerin sayısının artırılması ve bunların tiyatro ve sinemaya yansıtılması gerektiğini ifade etti.

KÜNİB Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ise 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele sürecinden bahsederek o dönemde İngilizlerin Türklere yenildiğini belirtti.

Emperyalizmin bugün acıktığını, daha çok kazanmak adına dünyayı kan gölüne çevirmek istediğini ifade eden Korkmaz, "Emperyalizmin karşısında yine bizler duracağız. Onların toplum mühendisliklerini başlarına geçireceğiz. Türkiye, mazlum milletlerin umududur. Dünyanın umudu olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir de, Azerbaycan'da Türk kurumlarının geçen yıl çok sayıda etkinlik düzenlediğini söyledi.

Bu sene de Türkiye'nin milli mücadelesinin 100 yılı olduğunu hatırlatan Özdemir, aynı dönemde diğer Türk cumhuriyetlerinin de ciddi mücadeleler verdiğini ifade etti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, TİKA olarak Azerbaycan'ın gelişmesi adına çok sayıda proje yürüttüklerini ve yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Tiryaki, "iki devlet, bir millet"in insanları arasında gönül köprüsü oluşturmak için yapılan faaliyetlere de büyük önem verdiklerini ve desteklediklerini sözlerine ekledi.

Sempozyum, Türk ve Azerbaycanlı akademisyenlerin konuya ilişkin sunumlarıyla devam etti.