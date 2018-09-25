Bakü'de 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı açıldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı (ADEX 2018) açıldı.

Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakanlıkları tarafından Bakü Expo Center'de düzenlenen fuarın açılışına Güvenlik Konularından Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuad Aleskerov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadıkov ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aleskerov, açılışta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara gönderdiği mektubu okudu.

Mektubunda Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu hatırlatan Aliyev, bu nedenle savunma yeteneğinin artırılmasına ve ordunun güçlendirilmesine özel önem verdiklerini belirtti.

Fuarın en modern silah ve teknolojilerin sergilendiği önemli bir etkinlik haline dönüştüğünü belirten Aliyev, "Azerbaycan, savunma sanayisi alanında dünyanın öncü ülkeleri ile iş birliğini geliştirmenin yanı sıra kendi güçlü savunma sanayisini oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Fuara en büyük katılım Türkiye'den

Türkiye, 29 farklı ülkeden 224 şirketin yer aldığı fuara en büyük katılımı sağladı.

Fuara Türkiye adına Savunma Sanayisi Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayisi İhracatçılar Birliği ile 33 firma katılıyor. Türkiye, bir önceki katılımına oranla yüzde 30 daha büyük, bin 659 metrekarelik alanda temsil ediliyor.

Mevcut fuar alanının yaklaşık yarısını kaplayacak büyüklükteki Türk Milli Pavilyonu'nda Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı-insansız hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak.

Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarları arasında yer alan ADEX 2018, 27 Eylül'e kadar sürecek.