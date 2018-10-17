Bakır usta ellerde işlenerek şekil buluyor

ANKARA (AA) - Asırlar boyunca Anadolu'da bir sanata dönüşen bakır işlemeciliği, Beypazarı'nda usta ellerde şekil buluyor.

Bakır ve bakırcılık, günümüzde de birkaç bakır ustasının ya da bakır sanatçısının gayretli çalışmaları sayesinde yaşatılmaya devam ediliyor.

Bu alanda faaliyet gösteren bakır ustası Salih Ördek, eski kalaycılar çarşısındaki dükkanında bakır levha ve kaplara birbirinden güzel desenler işleyerek çalışmalarına devam ediyor.

Bakır süslemelerini sevenlerin kendisine ne tür bakır getirirlerse getirsinler onların istediği renkte, kızıl veya kalaylanmış olarak işlemeler yaparak teslim ettiğini belirten Ördek, ''Eskiden bakır kullanımı daha çok yaygındı. Şimdilerde bunun yerini krom nikel, çelikler veya bazı materyaller aldı. Az da olsa bu mesleği yürütmeye kararlıyım ve kedime has olarak bulduğum desenlerle bakırlara yeniden hayat vererek sürdürürken, bu sayede para kazanmaya başladım.'' diye konuştu.

Şimdilerde bakır işlemeciliğinin de moda olduğunu dile getiren Ördek, şöyle konuştu:

''Bakır kaplardan, tencere, tava, tabak, çanak kullanan yok derecede azaldı. Hal böyle olunca biz de baba mesleğini sürdürelim istedik ve bakır kaplara, eski güğümlere, tepsilere, sinilere velhasıl bakır olan her şeye işleme yaparak, insanların istediği desenlerde şekilleri işleyip, bu sanatı sürdürmeye devam ediyorum.''