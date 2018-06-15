Bakır kablo hırsızları polisten kaçamadı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çalıntı kamyonla bir depodan yaklaşık 500 bin lira değerinde 12 ton bakır kablo çalan 5 hırsızın kimliği, kamera kayıtlarının detaylı incelenmesi sonucu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi Keresteciler Sitesi'ne gece saatlerinde gelen kişiler, ilk önce bir iş yerinin önündeki kamyonu çaldı. Daha sonra kamyona bir depodaki 12 ton bakır kabloyu yükleyen hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 7 kişiyle 2 gün boyunca güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceledi.

Kayıtlardan tespit edilen 5 zanlıdan hurdacılık yapan Nazif L. (30) ile bakır kabloları satın alan hurdacılar C.Ç. ve L.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nazif L, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, C.Ç. ve L.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlık zanlılarından 4'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, çalınan bakır kablonun bir kısmı ile kamyon, sahiplerine teslim edildi.