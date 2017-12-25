Bakım merkezlerine ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Ilısu Şehit Önder Güzel Bakım Merkezi ile Özel Aksaray Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu Köyünde bulunan merkezi ziyaret eden Pekmez, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü İsrafil Aktürk ve Bakım Merkezi Yetkilisi Fatih Özdemir’den bilgi aldı.

Merkezin oda ve etkinlik alanlarını gezen Pekmez, merkezde kalan yaşlıları odalarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Pekmez, yaptığı açıklamada merkezin bulunduğu konum, koşulları ve sunulan hizmetler anlamında çok iyi durumda olduğunu gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Aksaray’da sosyal politikalar alanında yaşlılara ve engellilere insan onuruna yakışır şekilde çok iyi hizmetler sunulduğunu ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Allah devlete zeval vermesin. Son 15 yılda sosyal devlet anlayışı bakımından devletin sunduğu hizmetler çok önemli. Bu merkezlerde para ile karşılığı olmayacak hizmetler, şefkatle ve daha profesyonel yaklaşımlarla sunuluyor. Bu imkanları sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Pekmez daha sonra Topakkaya beldesinde bulunan Özel Aksaray Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

172 kişinin bakım hizmetleri yapılan merkezin kurucusu Ramazan Balcı ve Sorumlu Müdür Sami Doğan’dan bilgi alan Pekmez, merkezde kalan engelli ve yaşlılarla görüşerek yakından ilgilendi.