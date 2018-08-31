Bakanlıktan belediyelere büyük destek geliyor

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında ülke genelinde 75 içme suyu, 99 atık su, bir katı atık tesisiyle bir yol yapımı olmak üzere toplam 176 yapım işini tamamlayıp belediyelere teslim edecek.

Bakanlığın ilgili kuruluşu İLBANK AŞ, sağlıklı kentleşmenin sürdürülebilmesi ve altyapısız hiçbir belediyenin kalmaması için terör dolayısıyla zarar gören iller de dahil tüm yerel yönetimlerin altyapı sorunlarına çözüm getirecek yatırımları gerçekleştiriyor.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında ülke genelinde 75 içme suyu, 99 atık su, bir katı atık tesisi ve bir yol yapımı olmak üzere toplam 176 yapım işi tamamlanarak belediyelere teslim edilecek.

Eylem planı kapsamında Bakanlıkça 24'ü içme suyu, 30'u atık su sektöründe olmak üzere toplam 54 yapım işinin ihalesi de tamamlanacak.

Suya ulaşamayan belde kalmayacak

Hayata geçirilecek bu projelerle Bakanlık tarafından, yerleşim yerlerinde hayat kalitesini artırılması, vatandaşların gerekli hizmetlere kavuşturulması, suya ulaşamayan beldenin kalmaması, sağlıklı ve yaşanabilir bir ortam için atık suların arıtılıp, deşarjlarının gerçekleştirilmesi sağlanacak.