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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkemizin çıkarına olan teşebbüs ve girişimleri her zaman destekleyeceğiz
Bakanlıktan Adana'da selden etkilenenlere destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımız tarafından, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza kaynak aktarımında bulunduk." ifadelerini kullandı.
Genel 25.12.2019, 16:38
ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Adana'da sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Adana 56 yılın en yüksek yağışını aldı
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