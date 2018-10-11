ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle daha etkin fonksiyon icra edecek şekilde yeniden yapılandırılan ve sayısı 16'ya indirilen bakanlıkların amblem ve logoları yenileniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 16 bakanlığın logosu, Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz edecek şekilde tasarlandı.

Tamamlanan çalışma, yeni dönemin ruhuna uygun olarak bakanlıkların görsel kimliklerinin de Cumhurbaşkanlığı ile uyumlu olmasından hareketle gerçekleştirildi.

Tüm bakanlıkları kapsayan yeni görsel sistem, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyum içinde tasarlandı.

Bakanlıkların yeni amblemlerinde, Cumhurbaşkanlığı armasında olduğu gibi bir daire içinde tarihteki 16 büyük Türk devletini simgeleyen 16 yıldız bulunuyor.

Tam ortada ise her bakanlığa özel bir görsel ve onun etrafında ilgili bakanlığın ismi yer alıyor. İç kısımda ayrıca Türk bayrağındaki ay ve yıldız kullanılıyor.

Muhabir: Merve Yıldızalp







