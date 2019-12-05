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Bakanlık Şule Çet davasında karara itiraz edecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Şule Çet davasına ilişkin, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Genel 05.12.2019, 16:23
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenene "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ne katıldı.Şule Çet davasında karar açıklandı
Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Şule Çet davasına ilişkin, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz." dedi.
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