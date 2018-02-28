Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Bakanlığın ihtiyacı olan okul sıraları okulda yapılıyor

ANKARA (AA) - Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi olan okul sıraları, laboratuvar dolabı ile 8 gözlü öğretmen dolaplarını yaptığı bildirildi.Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu...

28 Şubat 2018 Çarşamba 15:18
Bakanlığın ihtiyacı olan okul sıraları okulda yapılıyor
banner230

ANKARA (AA) - Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi olan okul sıraları, laboratuvar dolabı ile 8 gözlü öğretmen dolaplarını yaptığı bildirildi.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinde, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara göndermek üzere istediği okul sıraları, laboratuvar dolabı ile 8 gözlü öğretmen dolaplarının yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Okul Müdürü Nuri Caner, okullarının Ankara bölgesinde birçok başarılı çalışmalara öncülük ettiğini ve halen okulun atölyelerinde çok yönlü çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Elektrik ve elektronik bölümünde, elektronik kumanda deney setleri yaptıklarını belirten Caner, şöyle konuştu:

"Okulumuz atölyelerinden gerçekten başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız birçok çevreden de takdir görmektedir. Makine bölümünde, bilgisayar destekli makine imalatı dalında Eti Soda A.Ş işlerini yapıyoruz. Ayrıca, Eti soda ile imzalanan protokol ile Eti Soda firmasının iş makinalarının bakım ve onarımları yılda olmak üzere 4 defa okul olarak yapıyoruz."

Caner, okullarında sürdürülen tüm bu çalışmaların döner sermaye ile sürdürüldüğünü belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim