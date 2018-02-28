Bakanlığın ihtiyacı olan okul sıraları okulda yapılıyor

ANKARA (AA) - Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi olan okul sıraları, laboratuvar dolabı ile 8 gözlü öğretmen dolaplarını yaptığı bildirildi.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyelerinde, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullara göndermek üzere istediği okul sıraları, laboratuvar dolabı ile 8 gözlü öğretmen dolaplarının yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Okul Müdürü Nuri Caner, okullarının Ankara bölgesinde birçok başarılı çalışmalara öncülük ettiğini ve halen okulun atölyelerinde çok yönlü çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Elektrik ve elektronik bölümünde, elektronik kumanda deney setleri yaptıklarını belirten Caner, şöyle konuştu:

"Okulumuz atölyelerinden gerçekten başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız birçok çevreden de takdir görmektedir. Makine bölümünde, bilgisayar destekli makine imalatı dalında Eti Soda A.Ş işlerini yapıyoruz. Ayrıca, Eti soda ile imzalanan protokol ile Eti Soda firmasının iş makinalarının bakım ve onarımları yılda olmak üzere 4 defa okul olarak yapıyoruz."

Caner, okullarında sürdürülen tüm bu çalışmaların döner sermaye ile sürdürüldüğünü belirtti.