Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz

ANKARA (AA) - Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın düzenleneceğini kaydetti.

Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, sanat ve spor camiasından birçok ismin programda yer alacağını belirten Selçuk, 75 maddelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın tanıtımının da yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, program kapsamında Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığının kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzaladıkları protokolün detaylarının açıklanacağını belirtti.

"Toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakan Selçuk açıklamada, 25 Kasım vesilesiyle ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çalışmalar yürüteceklerini kaydederek "81 ilimizde vatandaşlarımızı milli birlik ruhuyla, kadına yönelik şiddete hep birlikte 'hayır' demek için etkinliklerimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bakan Selçuk, tüm illerde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini bildirdi.

Selçuk, il müdürlüklerince, bilinçlendirme ve farkındalık artırma etkinlikleri düzenleyecekleri bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 500 binin üzerinde er ve erbaşa kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi, program güçlü bir şekilde devam edecek. 25 Kasım'a özel bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotu, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterilecek. Kamu spotu, bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sayfalarında ileti mesajı olarak yer alacak.

Birleşmiş Milletlerin yürüttüğü 'Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası' kapsamında Türkiye'deki simge yapılar, her sene olduğu gibi kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlatılacak.

Farkındalık çalışmaları kapsamında, kamusal alanlarda stantlar kurulacak, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında afiş ve broşürler dağıtılacak."

Spor müsabakalarında sporcuların pankartlarla sahaya çıkacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Kadına yönelik şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne 'hayır' diyor, bütün toplum kesimlerini ve STK'lerimizi, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için kadına şiddete karşı mücadele etmeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan

