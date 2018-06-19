Bakan Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Okul öncesi eğitimde yüzde 90'nın üzerinde okullaşma oranı yakaladığımız illerin sayısı 43'ün üzerine çıktı." dedi.

Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Okullar arasındaki kalite farkını asgariye indirmek için yapılacak çalışmalara ilişkin bilge veren Yılmaz, eğitimin kalitesini artırmanın ilk aşamasının okul öncesi eğitim olduğunu belirtti.

Okul öncesi eğitim alanların, bu eğitimi almayanlara oranla daha başarılı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdıklarına dikkati çekti.

Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının Şırnak'ta yüzde 85, Hakkari'de yüzde 90, Erzincan'da yüzde 99 olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Okul öncesi eğitimde yüzde 90'nın üzerinde okullaşma oranı yakaladığımız illerin sayısı 43'ün üzerine çıktı." dedi.

Yılmaz, ikili eğitimi ortadan kaldırmanın, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını artırmanın, öğrencilerin bilgi otoyollarına ulaşımını sağlamanın, öğretmenlerin hizmet içi eğitimle teknolojik gelişmeleri öğrencilere aktarması çalışmasının, eğitimin kalitesini artırma kapsamında yapıldığını belirtti.

Bakan Yılmaz, "Bu çalışmalardan biri de her bir okulumuzun karnesi olacak. İl bazında da değil okul bazında. Bunu şu anda imam hatip liselerinde, meslek liselerinde takip ediyoruz. Diğer okullarımızda da bu kalite endeksini okul bazında oluşturarak okullarımızı takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çok başarılı, nitelikli okulların olduğunu dile getiren Yılmaz, her bir okulda kaliteyi artırmak için karne sisteminin yaygınlaştırılacağına değindi.

- "Başarıyı teşvik etmek için yapılan bir uygulama"

"Performans sistemini neden getiriyorsunuz, açıklanan taslakta bir değişiklik düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Yılmaz, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılımının olacağı ortak bir çalıştay sonucunda bu çalışmayı nihayete erdireceklerini ifade etti.

Çalışmayı, Yükseköğretim Kuruluna, eğitim fakültesi olan üniversitelere, en fazla üyesi olan sendikalara gönderdiklerini ve buralardan görüşler geldiğini anlatan Yılmaz, taslak üzerinde çalışıldığını belirtti.

Okul müdürlerinin her öğretmen hakkında değerlendirme yaptığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Temel Kanunu'nda var. Öğretmen yeterlilikleri de yayınlandı. Öğretmen yeterliliklerinin ayrılmaz bir parçası öğretmen performansı. Öğretmenin neyi bilmesi gerekir ve neyi yapabilmesi beklenir, bunu bilmek lazım. Bu da performansla yapılır. Bu, cezalandırma amacıyla değil, hangi alanda öğretmene hizmet içi eğitim vereceksiniz, eğer öğretmen hizmet içi eğitimde başarı sağlarsa bunlardan hangilerini yurt dışına gönderelim, bunlardan hangilerini fen lisesine öğretmen yapalım, hangisini proje liselerine yapalım, hangisine ilave puan verelim diye. Başarıyı teşvik etmek için yapılmakta olan bir uygulama."

- "Bunlar irticayı getirecekler"

Yılmaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde öğretmen performans değerlendirmesine yönelik uygulamayı kaldıracağı yönündeki vaadinin ise bu ülkenin 18 milyon öğrencisine ve onların velilerine karşı sorumsuzluk olduğunu bildirdi.

İnce'nin, "Taşıma yapmayacağım, köy okullarını açacağım, birleşmiş sınıfları kaldıracağım, performansı kaldıracağım." sözlerinin bilimsellikle, kanunla, çağdaşlıkla alakasının olmadığına işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğretmenlerimizin istediği, çağdaş dünyanın uyguladığı, bilimsel gerçekliklerle de uyumlu bir değerlendirme sistemi zaten kanunda da vardı, yeterlilikler de yayınlandı. Onlarla birlikte ortak taslağını hazırladık. Ortak yönetmeliği oluşturacağız, öğretmenlerimizle hayata geçireceğiz daha kaliteli bir eğitim için. Hem kaliteli eğitimden bahsedeceksin hem de 'Performans eğitimini kaldıracağım' diyeceksin."

Yılmaz, CHP'nin eğitim sistemine yönelik vaatlerine ilişkin, "Eğer eğitim bunlara kalırsa inanın geriye gideriz. 'İrtica' diyorlar ya işte bunların yaptığına mürteci desek yerindedir, irtica desek yerindedir. Bunlar irticayı getirecekler." dedi.

(Sürecek)