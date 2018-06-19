Bakan Yılmaz, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, "Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Ancak aradaki farklar, öğrencilerimizin öğretmensiz kaldığı anlamına gelmiyor. Ücretli öğretmenlikle istihdam ederek her bir öğrencimizin hangi alanda öğretmen ihtiyacı varsa karşılayabiliyoruz." dedi.

Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yılmaz, "Bakanlık olarak ne kadar öğretmen ihtiyacınız var, yeni öğretmen ataması yapacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu yıl 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Ancak aradaki farklar, öğrencilerimizin öğretmensiz kaldığı anlamına gelmiyor. Ücretli öğretmenlikle istihdam ederek her bir öğrencimizin hangi alanda öğretmen ihtiyacı varsa karşılayabiliyoruz" diye konuştu.

Öğretmen alımlarında sözleşmeli sistemin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz, bunun ihtiyaçtan doğduğunu vurguladı.

Yılmaz, 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'na göre, bölgeler arasındaki hem beşeri hem de fiziki eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yani İstanbul'da, Ankara'da ne varsa, Bitlis'te, Siirt'te, Hakkari'de, Şırnak'ta da o olsun." ifadesini kullandı.

Fiziki eksikliklerin önüne geçmek için yeni okullar yaptıklarını belirten Yılmaz, beşeri eşitsizliklerin giderilmesi için de doğu bölgelerindeki öğretmen sayılarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine atanan yaklaşık 170 bin öğretmenden 120 bine yakınının bir yıl sonra o bölgeden ayrıldığının altını çizerek, Hakkari'ye yaptığı ziyarette bir okul müdürünün kendisine "iki öğretmenler toplantısını aynı öğretmenlerle yapmadım" dediğini, öğretmenlerin aile bütünlüğü gibi mazeretler nedeniyle bu bölgelerde kalmadığını belirtti.

Öğretmenlerin, tüm öğrencilerini bir yıl içinde yeterince tanıyamayacaklarını söyleyen Yılmaz, öğretmenlerin, öğrencilerinin ailelerini, ev ortamlarını ve yaşamlarını bilmelerinin önemine dikkati çekti.

Yılmaz, sözleşmeli öğretmenliği kaldırmaları halinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde öğretmen tutamayacaklarını söyleyerek, uygulamayı ihtiyaç sebebiyle sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, öğretmen alımlarında mülakat sistemini kaldırma vaadine ilişkin değerlendirmesi sorulan Yılmaz, ilgili kanuna göre, en az bir yıl fiilen çalışan ve performans değerlendirmesine göre başarılı olan öğretmenlerin yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığını belirtti.

Yılmaz, öğretmenlerin bir konuyu kavrama, özetleme, ifade etme ve muhakeme gibi becerilerinin sözlü sınavla ölçüldüğünü ifade ederek, mülakatın kaldırılması durumunda, öğretmenlerin bu yeteneklerinin ölçülemeyeceğine dikkati çekti.

İnce'nin sözlerinin kanunla bağdaşmadığını kaydeden Yılmaz, "Öğretmenlik, hem öğretme hem de ömür boyu öğrenme mesleğidir. Dolayısıyla yeni gelen çağdaş gelişmeler, bilgiler ne ise onu bilecek ki öğrencisinden daha çok bildiğini gösterecek ki öğrencisinin güvenini, saygısını kazanabilsin." dedi.

Bir bilgiyi bilmenin, her zaman ifade edebilmeyi sağlamadığını söyleyen Yılmaz, "Öğretmen ifade edebilmeli, özgüvenli olabilmeli, beden dilini kullanabilmeli, çağdaş, teknolojik, bilimsel gelişmeleri takip edebilmeli. Bunları mülakat yapmadan nasıl anlayacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)