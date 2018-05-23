Bakan Yardımcısı Tüfekci Seydişehir'de

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Seydişehir İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Tüfekci, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve yönetim kurulu üyeleriyle ilçe başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ve Avrupa ülkelerinin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü çıkmasından korktuğunu söyledi.

Tüfekci, "Bu millet uyandı artık. Bizim gücümüzü kimse bölemez, el ele verelim ve ülkemizi selamete çıkaralım. Çok güçlü bir oy potansiyeliyle Avrupa'ya ve ülke düşmanlarına cevabımızı verelim." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli bir seçim döneminde olduğuna dikkati çeken Tüfekci, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği için en doğru kararları alıp, en ideal yönetim sistemiyle geleceğe hazırlanmalı. Dünya eski dünya değil. Her şey değişiyor, görüyoruz ki güçsüz ve kendi iç çekişmelerine saplanıp kalmış yönetimlerin maalesef ülke olarak büyüme şansı yok. O nedenle biz millet olarak güçten yana, istikrardan yana tavrımızı koymalıyız. Ekonomide, yatırımda ve istihdamda daha güzel bir Türkiye göreceğiz. Bunun içi 24 Haziran seçimlerine çok çalışmalıyız."