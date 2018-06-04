Bakan Yardımcısı Tüfekci, Seydişehir'de

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Seydişehir'de mahalle ziyareti gerçekleştirdi.

Tüfekci, Yaylacık Mahallesi'nde, 24 Haziran seçimlerinde her oyun çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde de seçilmesi durumunda Türkiye'nin çok büyük bir istikrar yakalayacağını ifade eden Tüfekci, şunları kaydetti:

"Seydişehir'e Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmaları kimse göz ardı edemez. İlçeye sağlık, eğitim, ulaşım alanında büyük yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu bölgemizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için göletler yaparak sulu tarımı geliştirdik. Göçler tersine döndü. Şu anda çilek üretimiyle her çiftçimizin aile geliri yıllık 10 bin lirayı aşmıştır. Ekonomide kalkınmanın adı AK Partidir. Bu ülkede gereğini yapacak olan da yine AK Parti'dir. 24 Haziran seçimleri için sizlerden destek istiyoruz. Ülkemiz üzerindeki oynanan büyük oyunları hep birlikte bozacağız. Kim bu ülkede huzurumuzu bozamayacaktır. Tek millet, tek devlet, tek bayrak anlayışıyla çalışacağız."

Ziyaretlere AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Konurer ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal eşlik etti.



