Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit yakınları ve gaziyi ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırşehir'de şehit ailesi ve gazinin evlerine ziyarette bulundu.

Kırşehir Valiliğinde düzenlenen İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) toplantısına katılmak üzere kente gelen Ersoy, toplantının ardından bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ersoy, İzmir'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru Buket Keleş’in ailesini ve Şırnak'ın Uludere ilçesinde görev yaptığı sırada terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan gazi piyade er Ünal Bulut’u evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit yakınları ve gazinin taleplerini alan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Muzaffer Aslan ve partililerle bir süre görüştü.

Ersoy'un şehit ailesi ve gazi ziyaretine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidioğulları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Daire Başkanı Osman Beyazyıldız, AFAD Daire Başkanı İrfan Keskin, Göç İdaresi Daire Başkanı Harun Başıbüyük ve il protokolü eşlik etti.



