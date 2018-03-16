Bakan Yardımcısı Erdem'den ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü İl Danışma Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Kırşehir'e gelen Erdem, programın ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'na geçti.

Burada İl Başkanı Muzaffer Aslan ile görüşen Erdem, kongrede seçilen yönetime başarı diledi. Aslan da, Bakan Yardımcısı Erdem'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırşehir'in gelişmesi için kentin dinamikleriyle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Ziyarete, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Aslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de eşlik etti.

Öte yandan, Erdem, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.