Bakan Yardımcısı Coşkunyürek, Seydişehir'de

KONYA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek Seydişehir, Konya-Antalya çevre olu üzerinde bulunan Bozkır yolu kavşağında üst geçit yapılması için incelemelerde bulundu.

Yolun son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Canyürek, "Can ve mal kaybının yaşandığı bu kavşakta yoğun bir trafik akışı olduğunu gördük. AK Parti İlçe Başkanlığı ve vatandaşlarımızın da artan talepleri var. Ankara'ya döndükten sonra bu işin takipçisi olacağım." dedi.

İncelemelerde, Coşkunyürek'in yanı sıra Kaymakam Aydın Erdoğan ve AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.