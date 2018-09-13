Bakan Yardımcısı Büyükdede KAYSO'yu ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) toplantısına katılmak için geldiği kentte, Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamada, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci OSBÜK bölge toplantısının Kayseri'de yapılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci, Türkiye'nin yeni üretim havzası olarak İç Anadolu'nun en öncelikli olması ve yerli otomobil yatırımının İç Anadolu'ya yapılması gerektiğini aktardı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise şuları kaydetti:

"İnanıyorum ki Türkiye sanayicilerin önderliğinde hep istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecektir. Sanayiciler çok uzun ömürlü işletmeler kurarlar. Ellerini taşın altına koyan kesimdir. Bugünde bu işletmelerin devamlılığını sağlamak üzere mücadele veriyoruz.

Türkiye'nin mihenk taşı bence sanayicilerimizdir. Dolayısı ile bugün Türkiye'nin nadide illerinden birisi olana Kayserimizin sanayicileri ile birlikte olmaktan da son derede mutlu olduğumu belirtmek istiyorum."