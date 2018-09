Bakan Varank TEKNOFEST roket yarışlarını izledi

AKSARAY

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN tarafından Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 28 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izledi.

TEKNOFEST'te 28 takım geliştirdikleri roketlerle yarışıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek, Anadolu Ajansının (AA) "Global iletişim ortağı" olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında, ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde düzenlenen yarışmayı izlemeye gelen Varank, yarışmacı öğrencilerle sohbet etti, tasarladıkları roketleri inceledi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yüksek irtifa roket atışıyla İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin alçak irtifa roket atışını izleyen Varank, atışlar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Varank, yarışmaya lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tip yarışmalarla inşallah gençlerimizi hem havacılık sanayine hem de teknolojiye alıştıracağız. Buradan yetişen gençlerimizle ileride çok önemli başarılara imza atacağız. ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar'a özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki lojistiğin ve yarışmaların yapılmasının en önemli katkısı kendilerine ait. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizle birlikte ROKETSAN olsun, Savunma Sanayii Başkanlığı olsun, Bakanlığımızın paydaşlarıyla beraber çok güzel hizmetlere, başarılara imza atacağız."

Vatandaşları 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İstanbul TEKNOFEST’e davet eden Varank, "İnşallah hep birlikte eğleneceğiz, hep birlikte öğreneceğiz." dedi.

"Ülkemizi uzaya taşıyacaklar"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yarışmalara Türkiye genelinden yaklaşık 160 takımın başvurduğunu, bu rakamın ilerleyen dönemde düzenlenecek roket yarışlarında artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin, Amerika ile birlikte dünyada roket yarışmalarının düzenlendiği iki ülkeden biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, "İlk defa ülkemizde böylesine yüksek teknolojiyle, havacılık ve uzayla alakalı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Yarışlar, liseli ve üniversiteli genç kardeşlerimizin kendi roketlerini, bilimsel, teknik kriterleri geçecek şekilde üretip, sonrasında da burada dün ve bugün başarılı atışlarını yapmalarıyla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yarışların düzenlenmesinde ROKETSAN'ın büyük katkısı olduğunu dile getiren Bayraktar, "Bundan bir, bir buçuk sene önce TEKNOFEST'in fitilini ateşlediğimizde, sağ olsunlar kendileri seve seve ülkemizin havacılık ve uzay teknolojileri açısından muasır medeniyetlerin de ötesine geçilmesi anlamında çok önemli olacak bu faaliyete, havacılığı ve uzayı bir tutkuya dönüştürecek, gençlerimize, tüm milletimize sevdirecek bu faaliyete destek oldular. Tüm altyapıyı kurdular, yarışmaların şartnamelerini hazırladılar. Burada ROKETSAN ekibi de gençlerimizle birlikte bir senedir gece gündüz çalıştı." diye konuştu.

Atışların kendisini heyecanlandırdığını ve duygulandırdığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu genç kardeşlerimiz, bugün burada atılan tohumlarla ülkemizin hava savunma sistemlerini geliştirecekler, uzaya personel ve kargo taşıyan roket sistemlerini geliştirecekler, ülkemizi uzaya taşıyacaklar. Festivalimizin de mottosu “Türkiye’nin ayaklarını yerden kesen festival'. Bu anlamda ülkemizin ayaklarını inşallah yerden kesip uzaya taşıyacaklar. Şimdiden 20-23 eylül tarihleri arasında İstanbul yeni havalimanında düzenlenecek festivale tüm milletimizi bu coşkuyu yaşamaya, burada roket fırlatan genç kardeşlerimizle tanışmaya, ROKETSAN ekibiyle tanışmaya davet ediyorum. Aile boyu değil sülale boyu gelin."

Konuşmaların ardından Bakan Varank, yarışmacı öğrencilerden roket projelerine ilişkin bilgi aldı.

Takımının proje yapım aşamasını Varank ile paylaşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Pars Takımı'ndan Ömer Uçar, daha önce Amerika'daki yarışlara katıldıklarını, kendi ülkesinde böyle önemli bir faaliyete katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Proje hazırlık aşamasında T3 Vakfından bir takım koordinatörünün kendilerine çok yardımcı olduğunu ve bundan motive olduklarını anlatan Uçar, yarışmanın düzenlenmesinde katkıda bulunup gençliğin teknoloji ufkunun gelişmesine imkan sunanlara teşekkür etti.

Bayraktar'ın sorusu üzerine Türkiye'deki yarışları Amerika'daki ile kıyaslayan Uçar, "Genel olarak orada baktığınızda ilk defa yarışan takımlar montaj için 3 günleri olmasına rağmen ilk atışlarını yapamadan dönebiliyorlar ama burada takımlara montaj için bir gün verdik. Burada yüzde 50 oranında başarı var. Yarışma süresi de daha kısaydı. Türk ekipleri hızlı çalışıyor, hızlı karar alıyor, başarı oranları da yüksek." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi öğrencisi İlker Önalan da şöyle konuştu:

"Bu yıl ilk defa düzenlenen roket yarışmasında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü hem bu teknolojinin Türkiye'de gerçekleşmesi hem milli imkanlarla yapılabilecek olması hem de arkamızda Bakanlığımızın, ROKETSAN’ın, T3 Vakfının, teknolojiyle ilgili büyük kurumların olması bizi gururlandırıyor."

Bayraktar, öğrencilere ilgileri için teşekkür ederek, "Bu sene Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ulusal bir çağrı yapmıştık, inşallah seneye uluslararası bir çağrı olacak. Burada tabii uluslararası yarışmalara defaatle katılmış Pars Takımı var İTÜ’den. Onların ifade ettiğine göre şimdiden Türkiye’deki bu yarışmaya ilgi varmış. Önümüzdeki yıl 300'ü aşkın katılım bekliyoruz. Tüm dünyaya buradan, Tuz Gölü’nden söyleyebiliriz, seneye yine aynı dönemde ROKETSAN’ın sponsorluğunda yapılacak roket yarışmasına tüm dünyadan, tüm roket takımları davetlidir." şeklinde konuştu.

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar da yarışmada birinci olan takıma işe alma garantisi ve para ödülü vereceklerini ileterek, "Bu yarışmanın yapıldığı ikinci ülkeyiz. Yarışma Amerika'da uzun yılardır belki yapılıyor ama Türkiye'nin bunu yapan ikinci ülke olması çok güzel bir şey. Bu ROKETSAN’a da yakışan bir şey. Böyle bir yarışmanın sponsoru olmaktan onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Melike Kınacı