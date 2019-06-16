Bakan Soylu'dan

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Anadolu rock müziğinin ünlü ismi merhum Barış Manço'nun seslendirdiği "Halil İbrahim Sofrası" şarkısının "Halat gibi bileğiyle / yayla gibi yüreğiyle / çoluk çocuk geçindirip / haram nedir bilmeyenler." sözlerini anımsatan Soylu, "Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.