Bakan Soylu türkü söyledi

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti - Fuar alanında türkü söyleyen saz ekibinin yanına gelen Soylu, burada "Suzan Suzi" ile "Ağlama Yar Ağlama" türkülerine eşlik etti