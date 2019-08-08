Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Furati ile görüştü.

Bakan Soylu, Tunuslu mevkidaşı Furati'yi Bakanlık girişinde resmi törenle karşıladı. Furati'nin şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.

Soylu, makam odasında gerçekleşen görüşmede, Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Furati ile heyetini Türkiye'de görmekten ve iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirme yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tunus'un Türkiye nezdinde müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Soylu, iki ülke arasındaki kardeşliğin çok uzun yıllardır devam ettiğini ve bunun apayrı bir sorumluk olduğunu aktardı.

İki ülkenin ilişkilerinin diplomatik ilişkiden öte bir kardeşlik ilişkisi olarak yürüdüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Birçok meselede ikili ilişkilerimiz yükselmektedir, olumlu bir seyir takip etmektedir. Bizlerin görevi de bunları çok daha iyi bir noktaya taşımaktır. Birkaç konuda sizlere teşekkürlerimiz var. Özellikle FETÖ konusunda Tunus'un ortaya koyduğu tavra millet olarak da ülke olarak da hükümet olarak da müteşekkiriz. Bizler ortaya koyduğunuz bu tavrı hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun aynı şekilde devam edeceğine de inanıyoruz.

Yine özellikle terör karşısındaki iş birliğimiz örnek bir iş birliğidir. Güvenlik iş birliği anlaşmasında ortaya koyduğumuz ilkeler kararlılıkla devam etmektedir ama bölgesel olarak karşı karşıya kalmış olduğumuz bu durum bunun çok daha ileriye taşınmasını mecbur kılmaktadır. Terör aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele aynı zamanda düzensiz kaçak göçle mücadele bütün bunlarla ilgili organize suçlarla uğraşan mücadele konusunda bugünden sonra çok daha güçlü bir şekilde el ele vermeliyiz ve inanıyorum ki bunu iki ülke olarak başaracağız. Hem coğrafyamıza hem dünyaya hem de diğer ülkelere örnek teşkil edeceğiz."

- "İki ülke arasındaki ilişki yıllardır devam ediyor"

Hişam el-Furati ise kendi ve heyeti adına Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaptıkları ziyaretin iki ülke arasında iş birliğine katkısı olduğuna inandığını dile getiren Furati, "Bu ilişkilerin daha yüksek seviyelere taşınması için bu görüşmelerin olumlu olmasını dilerim. 2012 yılında iki bakan arasındaki güvenlik anlaşmasından bu yana yaşanan gelişmeleri yapacağımız oturumda değerlendirmemizi istiyorum. Bu anlaşmada sizin de daha önce belirttiğiniz gibi terörle, uyuşturucuyla, düzensiz göçle, organize suçlarla ilgili iş birliğini daha iyi noktaya getireceğiz. İki ülke arasındaki ilişki yıllardır devam ediyor ve bu ilişkiler 2011 yılında gerçekleşen Tunus'taki devrimden sonra daha da pekişti. Özellikle iki ülke hükümeti ve başkanları arasındaki ziyaretlerle daha da ileriye adım atıldı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

