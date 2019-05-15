Bakan Soylu Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığının iftarına katıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da başlayan süreçte bizi zayıf yakaladıklarını zannettiler, 'şimdi gereğini yerine getiririz' dediler. Ama siz buna fırsat vermediniz. İstihbarat Daire Başkanlığı göstermiş olduğu gayretiyle, mücadelesiyle, samimiyetiyle, heyecanıyla ve büyük bir memnuniyetle görevlerini yerine getirdi." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının iftar programına katıldı.

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duasıyla başlayan programın devamında ilahi dinletisi sunuldu.

İftar programında konuşan İçişleri Bakanı Soylu, emniyet personeliyle bir arada olmaktan, bir ramazan akşamı ezanın okunmasıyla birlikte iftar açmaktan ve aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da başlayan süreçte bizi zayıf yakaladıklarını zannettiler, 'şimdi gereğini yerine getiririz' dediler. Ama siz buna fırsat vermediniz. İstihbarat Daire Başkanlığı göstermiş olduğu gayretiyle, mücadelesiyle, samimiyetiyle, heyecanıyla ve büyük bir memnuniyetle görevlerini yerine getirdi. Bu zaman zarfı içerisinde bu memleketin, bu milletin başına bir sürü musibet getirmeye çalıştılar. Ülkemiz, milletimiz, bugün aydınlık yarınlara isabetli bir şekilde bakabiliyor ise bunda sizin katkınız büyüktür. Sadece sizin değil ailelerinizin de katkısı büyüktür."

- "Bu dönem dört bir koldan saldırdılar"

Bazı vazifelerin yükünün ağır olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Çünkü bu dönem dört bir koldan saldırdılar. Sadece ihanet etmediler. Türkiye'yi diz çöküp yalvartmak için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Tecrübeli olanlar tecrübeleriyle, yeni gelen arkadaşlarımız ise çağın getirdiği bilgilerle birlikte donatarak bir takım olmanın, birlik, beraberlik olmanın, birlikte çalışma ve paylaşma anlayışıyla meseleyi bugüne kadar getirdiler. Sizlere minnettarız. Allah ağız tadıyla Ramazan Bayramı'na ulaşmayı hep birlikte milletimize, İslam alemine nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da yaptığı konuşmada, "Ramazan ve benzeri dini günleri, toplum olarak daha çok birleştiğimiz, kaynaştığımız, yardımlaştığımız, dayanışmanın en üst düzeye çıktığı günler ve aylar olarak biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir ay içerisinde, başta bizlere her zaman yanımızda bulunarak güç ve destek veren sayın bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, siz misafirlerimize, değerli katılımcılara ve konuklara teşekkür ediyorum." dedi.



Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren iftar programına, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren, Adem Çakıcı, daire başkanları ve İstihbarat Daire Başkanlığı personeli katıldı.