Bakan Soylu; "Ana gibi yar olur mu?"

NEVŞEHİR(MHA) Merkezi İstanbul'da bulunan Nevşehirliler Federasyonu Başkanı Mustafa Şen'in aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret eden Nevşehirli genç ressam Gülhan Kartal, Bakan Soylu'ya Nevşehir'lilerin selamını da iletti.

Kara kalem eserinde annesiyle birlikte kendisini de resmeden genç ressama hediyesinden dolayı teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ana gibi yar olmaz" diyerek mutluluğunu da dile getirdi.

Genç Ressam İçişleri bakanı ile görüşmesinde kendisine destek olan Federasyon Başkanı Mustafa Şen'e ve kendisine büyük ilgi gösteren İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür etti.