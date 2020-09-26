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Bakan Soylu; "Ana gibi yar olur mu?"
Nevşehirli genç ressam, güzel sanatlar fakültesi öğrencisi Gülhan Kartal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu annesiyle birlikte resmetti.
Genel 26.09.2020, 15:46
NEVŞEHİR(MHA) Merkezi İstanbul'da bulunan Nevşehirliler Federasyonu Başkanı Mustafa Şen'in aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret eden Nevşehirli genç ressam Gülhan Kartal, Bakan Soylu'ya Nevşehir'lilerin selamını da iletti.
Genç Ressam İçişleri bakanı ile görüşmesinde kendisine destek olan Federasyon Başkanı Mustafa Şen'e ve kendisine büyük ilgi gösteren İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür etti.