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Bakan Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile görüştü
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.Soylu, Kayumi'yi Bakanlık girişinde karşıladı. Kayumi'nin şeref defterini imzalamasının ardından görüşmeye geçildi.Bakan Soylu'nun...
Genel 05.12.2019, 18:27
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü.
Bakan Soylu'nun makam odasındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.
Görüşmede, güvenlik, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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