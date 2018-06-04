Bakan Soylu, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil'in Türkiye için uzak bir hedef olmadığını belirterek, "Bu bir operasyon meselesi değil zamanlama meselesidir. Kandil Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir. Kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Soylu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ATAK helikopterlerinden emniyet teşkilatı envanterine de alım yapılacağını belirten Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bugün itibarıyla 12'si silahlı 25 İHA ve 6 insanlı keşif uçağının mevcut olduğunu bildirdi. Soylu, emniyet teşkilatına 3'ü silahlı 27 İHA, jandarmaya 30 İHA ve 2 insanlı keşif uçağı (İKU) alımının planlandığını, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığına da insansız hava aracı alınacağını aktardı.

Mayıs sonu itibarıyla 6 silahlı insansız hava aracı aldıklarını, iki ay sonra 6, ondan iki ay sonra da 6 insansız hava aracı alacaklarını belirten Soylu, "Yandı gülüm keten helva, teröristlere hareket ettirmiyoruz" diye konuştu.

İnsansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarda bugüne kadar hiç şehit verilmediğini vurgulayan Soylu, bu araçların istihbarat ve keşif, gözetleme kaynağı olduğunu anlattı. Bakanlığın hayata geçirdiği yeni projeler hakkında da bilgi veren Soylu, yazılımı tamamen milli olan bir kamera sisteminin hiçbir ışık kaynağına ihtiyaç duymadan ve siste önünü görebilme kabiliyetine sahip olduğu ifade etti.

Türkiye geneline 3 bin tane dağıtılan barkod okuyucu sistem ile yeni kimlik kartlarının bir saniye içerisinde okunabildiğine işaret eden Soylu, bir diğer önemli yeniliğin ise e-belediye sistemi olduğunu söyledi. Söz konusu sistemin devlete yılda 2 milyar liralık tasarruf sağlayacağını belirten Soylu, milli eğitim, sağlık ve tapu gibi birçok kuruma entegre sistem sayesinde vatandaşların yanında hiçbir evrak taşımadan işlemlerini 11 pilot belediyede gerçekleştirebildiğini bildirdi. Yazılımın aynı zamanda belediyelerin iş ve işlemlerinin tek bir merkezden görülmesine imkan tanıdığını vurgulayan Soylu, yatırımların, eksiklik ve aksaklıkların da anında tespit edilebileceğini anlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartı, ehliyet ve pasaportlar hakkında da bilgi veren Soylu, 91 kurumdan alınan veriler sayesinde vatandaşların sadece fotoğraflarıyla gitmelerinin yeterli olduğunu dile getirdi.

Bakan Soylu, Açık Kapı Projesi'nin 81 ilde devam ettiğini ve gelen vatandaşlara yüzde 90 oranında geri dönüş sağlandığına dikkati çekerek, İkol sistemi sayesinde de araçlara takılacak bir alet sayesinde kaza yapan aracın konum bilgilerinin otomatik olarak 112 sağlık ekiplerine aktarılacağını vurguladı. Soylu söz konusu sistemi Avrupa'nın hayata geçiremediğini ancak Türkiye'nin bu sisteme yüzde 90 oranında hazır olduğunu bildirdi.

81 ilde kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) için yapılan yerli ve milli yazılımlar sayesinde iç iletişim ve bilgi fotoğraf paylaşımının güvenli bir şekilde yapılabildiğine değinen Soylu, 112 çağrı merkezlerinin 76'sının yıl sonu itibarıyla tamamlanacağını, 2019'un ilk yarısında bütün illerin çağrı merkezlerine tek bir numara ile ulaşabileceğini söyledi.

- Türkiye'nin sınır güvenliği

Türkiye'nin sınırlarının coğrafi zorlukları olduğunu Hakkari ve Şırnak sınırının ciddi bir zafiyet içerdiğini söyleyen Soylu, yapılan sınır duvarlarının terör ve kaçakçılığın önlenmesinde önemli rol oynadığına işaret etti. Suriye ve İran sınırına söz konusu duvarların yapıldığına değinen Soylu, TOKİ ile yeni imzalanan anlaşma ile Hakkari Esendere sınır kapısından doğuya olan kısmın bir bölümüne de yeni duvar kurulduğunu ifade etti.

Soylu, Türkiye'de sigara kaçakçılığı ile mücadelenin ciddi bir şekilde yapıldığını, bunu da kaçak sigara fiyatlarının artmasından anlayabildiklerini belirterek, bu sayede Maliye Bakanlığının tespitlerine göre yüzde 7,5 vergi gelirinde artış olduğunu vurguladı.

- Kandil

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadele kapsamında sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında da bilgi verdi.

Soylu, şunları ifade etti:

"Kandil bizim için uzak bir hedef değil. Şu anda orada epey noktalar ele geçirildi. Özellikle Kuzey Irak bölgesinde. Hakurk hattından birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Şimdi 26 -27. kilometrelerdeyiz. Tabii çatışmalar çıkıyor, bilmediğimiz bir arazi. El yapımı patlayıcılar var. Adım attığınızda bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle sınır ötesinde şehitler veriyoruz. Biz dışarı bastıkça onlar da içeri yönlenmeye çalışıyorlar.

Milletimiz şunu düşünsün. Kandil kafamızda bir problemdi, burası ne olacak? Burası ne olacak diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli. Bu bir operasyon meselesi değil zamanlama meselesidir. Kandil Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir. Kimsenin endişesi olmasın."

- İçişleri personelinin özlük hakları

İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soylu, polisin uzun zamandır ek göstergenin 3600'a yükseltilmesi yönündeki taleplerin karşılandığını dile getirdi.

Söz konusu değişiklikten emekli olan personelin de faydalanacağını belirten Soylu, "Bazen ufak tefek dengesizlikler var. Biz bu dengesizlikleri ancak geliştikçe, daha fazla zenginleştikçe, bunları gördükçe, bütçemiz arttıkça ve imkan sağlandıkça... Yani biz para görmeden bir artırıma gidemiyoruz. Çünkü bunun maliyetini o insanlara ödettiriyoruz. Burada bu duyguyu vatandaşımıza anlatmamız gerekir. Yani açığa işlem yapamayız." diye konuştu.

Soylu, kamuda görev yapanların dengeli ve ölçütlü maaş aldığını aktararak, "Kaymakamlarımız biraz geride kaldı. Cumhurbaşkanımızın böyle bir sözü var zaten. Kaymakam ve mülki idare amirlerimizin sayısı bin 800. Buna ait sözü Cumhurbaşkanımız 10 Ocak İdareciler Günü'nde verdiler." ifadesini kullandı.

- "PKK yalan üzerine kurulu"

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü ve müzahir çevrelerin "Kayyum atanan belediyelere gönderilen paranın Avrupa tarafından sağlandığı ve devletin bunu göndermek zorunda olduğu" şeklinde söylemlere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kandil göndermiştir o paraları, Avrupa Birliği değil. Avrupa Birliği Kandil'e göndermiştir, Kandil Türkiye'ye göndermiştir. Bunu yıllardan beri söylüyorlar. PKK'nın apayrı bir iletişim kanalı var ve bunu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine enjekte etmeye çalışıyor. PKK yalan üzerine kurulmuş bir örgüttür. Bunlar birbirlerine de yalan söylüyor. '10 askeri şehit ettik' diyor. Üstüne de yalan bilgi veriyor. Bunları izleyip görebilme kabiliyetine sahibiz. Böyle bir terör örgütü bu mantığıyla beraber Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu bu süreci ifade ediyor."

- Ajan gönderdiler

Suriye süreci dahil olmak üzere Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin organizasyonları ve Avrupa Birliği süreci üzerinden Avrupa'nın Türkiye'ye çok ajan gönderdiğini belirten Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu kişilerin terör örgütü ve yandaşlarına rehberlik yaptığını bildirdi. Her türlü tezviratı uluslararası mekanizmaya da aynı kişilerin aktardığını ve bu ajanlara yönelik ciddi operasyonların yapıldığını hatırlattı.

- Mektup

Bakan Soylu, Biz Anadolu’yuz Projesi” kapsamında Siirt'te okuyan ve Çanakkale'ye 3 günlük gezi kapsamında gönderilen Meryem adındaki bir öğrencinin mektubunu okudu. Soylu'nun mektubu okurken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

(Sürecek)