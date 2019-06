Bakan Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Her öğrenci bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır. Ben her öğrenciye, her gence bu kıymetle bakıyorum" - "Başarı bir gökkuşağı ise sınav sadece oradaki bir yağmur damlasıdır"