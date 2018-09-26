Bakan Selçuk'tan bir milyon öğretmene fikir üretme çağrısı

ANKARA(AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir milyon öğretmenin fikirlerini bakanlığa direkt iletebilmeleri için "birmilyonfikir.meb.gov.tr" adresi üzerinden dijital platform oluşturulduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 81 ilindeki öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini, Milli Eğitim Bakanlığına iletebilmeleri için hayata geçirilen "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir" projesi Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeyi öğretmenlerin fikirlerini doğrudan alabilmek için hayata geçirdiklerini belirterek, bu kapsamda daha müreffeh bir okul yapısının oluşmasını, daha mutlu ve başarılı öğrencilerin yetişmesini amaçladıklarını ifade etti. Benzer fikirler ortaya koyan öğretmenlerin bir araya gelebilmesi için dijital ortamların oluşturulacağını bildiren Selçuk, sunulan öneri ve projelerin hem tek tek hem de gruplar halinde inceleneceğini anlattı.

Projede, öğretmenlerle birlikte okul liderlerinin desteğine de ihtiyaç olacağını dile getiren Selçuk, sunulan fikirlerin okul, ilçe ve il düzeyinde hayata geçirilebileceğini vurguladı.

"Proje çöplüğü oluşturmak istemiyoruz"

Selçuk, fikirlerin hayata geçirilebilmesi için oluşturulacak projelerin birbirini destekler durumda olmalarının önemine işaret ederek, "Bizim için bir proje çöplüğü oluşturmak elbette istenmeyen bir durum. Önemli olan yaptığımız her işin birbirini destekleyici, birbirini bir sonraki projeye hazırlayan, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde katkı sağlayan çalışmalar olması. Aksi takdirde birbirinden bağımsız, bağlantısız binlerce proje sadece vakit kaybına ya da bir sinerji oluşturamayacak enerji kaybına kimi zaman yol açabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplanan fikirlerle ortak proje yapılacak

Bakan Selçuk, öğretmenlerin bu fikirlerini bir araya toplayarak ortak proje çalışmalarına yol açmak istediklerini belirtti.

Konuya bir örnekle açıklık getiren Selçuk, fikir platformunun bir öğretmenin fen öğretimi ile ilgili önemli bir proje önerisinin tüm Türkiye'ye mal olabileceğini ifade etti.

Platform 7/24 açık olacak

Bakan Selçuk, platformda iletişimin çift yönlü olmasının önemine işaret ederek, "Tüm meslektaşlarımızı temin ederim ki, bu projelerle analiz raporları çerçevesinde bire bir ilgileneceğim." sözünü verdi.

Akademik yaşamında da sahadan literatüre gitmenin daha gerçekçi olduğuna inandığını dile getiren Selçuk, "Her bir kavram, karnından doğduğu ortamın hizmetindedir. Yani kavram nerede doğmuşsa o topluma hizmet eder öncelikle. Öğretmenlerimizin fikirlerinden özgün kavramlar ve terimler üretme noktasında yeni bir yol açmamızda fayda var. Bu platform 7/24 açık olacak. Zaten Milli Eğitim Bakanı 7/24 saat uyumadığı için bir problem de olmayacaktır." diye konuştu.

Platform nasıl çalışacak?

Proje kapsamında, devlet okullarında görevli öğretmenler "MEBBİS" üzerinden, özel okullarda görev yapanlar ise "e-Okul" sistemi üzerinden fikir, proje ve önerilerini paylaşabilecek.

Öğretmenlerin paylaştığı fikirler, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili uzmanları tarafından "uygulanabilirlik" yönünden değerlendirilecek. Değerlendirmelerin ardından fikirlerin teoriden pratiğe geçiş süreci başlayacak. Öğretmenler bu süreci platform üzerinden anlık şekilde takip edebilecek.

Öte yandan benzer fikir ve projeleri olan öğretmenlerin birbirlerinden haberdar olması sağlanacak. Ülkenin çeşitli bölgelerindeki öğretmenlerin yeni ekipler kurarak ortak projeler geliştirmelerinin önü açılacak.

Projelere alanında tanınmış isimler tecrübe paylaşımlarıyla destek verecek. Türkiye'deki girişimcilik merkezleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerden fikir ve proje geliştirme konusunda destek alınacak. Böylece, yaklaşık bir milyon öğretmen, eğitim politikalarının karar ve yönetim süreçlerine dahil edilecek.

Muhabir: Selma Kasap-Ahmet Sertan Usul