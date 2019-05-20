Bakan Selçuk, gençlerle iftarda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca düzenlenen, "Geleneksel Gençlik İftar Çadırı" programına katıldı.

Selçuk, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından, Beşevler'de kurulan çadırda verilen iftarda gençlerle bir araya geldi.

İftar saatinin yaklaşmasıyla çadırın kurulduğu alana gelerek sıraya girenlere yemek dağıtan Selçuk, daha sonra da kendisi sıraya girerek yemeğini aldı.

İftar çadırında ezanın okunmasının ardından Selçuk, vatandaşlarla beraber orucunu açtı.

İftar çadırının konuklarıyla bir süre sohbet edip ramazanlarını kutlayan Selçuk, Bakanlığın gençlere yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.