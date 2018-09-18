Bakan Selçuk bilgisayar olimpiyat şampiyonlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Japonya'da düzenlenen 30. Uluslararası İnformatik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrenciler Atacan İyidoğan, Mehmet Hamza Erol ve Yusuf Kılıçarslan ile görüştü.

Beykoz'daki Sabancı Öğretmen Evi'nde gerçekleşen kabulde, Japonya'da düzenlenen ve 87 ülkeden 335 başarılı öğrencinin yarıştığı 30. Uluslararası İnformatik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Atacan İyidoğan ile bronz madalya alan Mehmet Hamza Erol ve Yusuf Kılıçarslan yer aldı.

Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Olimpiyatlarda dereceye giren öğrencilerin, Türkiye'deki bütün çocuklara, çalışınca başarılı olunacağı, madalya kazanılabileceğini gösterdiğini dile getiren Selçuk, böyle bir başarı elde edilmesinin kolay olmadığını söyledi.

Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizler hem zekisiniz hem çalışkansınız. O kadar ülkeden gelen gençler arasında sıyrılıp çıktınız. Demek ki olabiliyormuş. Daha iyisini de yapabilirsiniz. Son zamanlarda İHA'lar, SİHA'lar gibi az ülkede yapılabilen işler artık ülkemizde de yapılabiliyor. Bunların sayıları eğer artarsa biz milli ve bağımsız olma konusunda çok mesafe alabiliriz."

Öğrencilerin bu deneyimlerini paylaşmanın önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sizi bütün Türkiye görsün ve şuna inansınlar; 'Belirli bir gayretle, çabayla bu işler olur. Japonya'ya da gidilir, orada da şampiyon olunur, madalya da alınır, biz bunu yapabiliriz' umudunu aşılamak da sizin görevlerinizden bir tanesi. Ders çalışmak ya da sınavlarda başarılı olmak elbette önemli ama sizin bir de sosyal sorumluluğunuz var, gençlerimize karşı." şeklinde konuştu.

Selçuk, bu öğrencileri cesaretlendiren ağabeyleri gibi onların da bu konularda hevesli olan çocukları yönlendirebileceklerini dile getirerek, "Türkiye için, aileniz için, kendiniz için hayallerinizi ortaya daha çok koyun. Eminim ki çok güzel şeyler yapacaksınız." dedi.

"Olimpiyatlara katılmak için lise hayatım boyunca çalıştım"

Öğrenciler Atacan İyidoğan, Mehmet Hamza Erol ve Yusuf Kılıçarslan da, bilgisayar olimpiyatlarına nasıl hazırlandıklarını anlatarak, yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

Atacan İyidoğan, bu tür olimpiyatlara giden ağabeylerinden kodlama öğrendiğini belirterek, "Olimpiyatlara hazırlanmak için bize ders verdiler. Olimpiyatlara katılmak için lise hayatım boyunca çalıştım ve altın madalya aldım." dedi.

Mehmet Hamza Erol ve Yusuf Kılıçarslan da, önce TÜBİTAK'ın düzenlediği ulusal bilim olimpiyatlarına katıldıklarını, sonrasında da uluslararası yarışma amacıyla düzenlenen takım seçmelerine girdiklerini, milli takıma seçilen dört öğrenci olarak Japonya'daki yarışmaya gittiklerini söyledi.

Japonya'da düzenlenen ve 87 ülkeden 335 başarılı öğrencinin 7-8 Eylül'de yarıştığı 30. Uluslararası İnformatik Olimpiyatları'nda Atacan İyidoğan, güçlü rakiplerini geride bırakarak 25 altın madalyadan birini Türkiye'ye getirmişti. Türk takımından Caner Demirer, Mehmet Hamza Erol ve Yusuf Kılıçarslan da bronz madalya almıştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, öğrencilerin başarısını sosyal medyadan duyurmuş ve tebriklerini ileterek, Türkiye'ye geldiklerinde tanışmak istediğini belirtmişti.

Muhabir: Hanife Sevinç