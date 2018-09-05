Bakan Selçuk, başarılı okul yöneticileriyle buluştu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanların öne çıkmasını istediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuk, "Eğitimde Yönetim Süreci Çalıştayı"nda, okulunu eğitimin her alanında başarıya götüren, emsal okullara göre belirgin fark ortaya koyan, sergilediği başarı ve liderlik davranışlarıyla örnek gösterilen Türkiye'nin en başarılı 120 okul müdürü ve müdür yardımcısı ile bir araya geldi.

Başkent Öğretmenevi'ndeki çalıştayın açılış konuşmasını yapan Selçuk, "Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz. Eğer bunu yapamazsak Milli Eğitim Bakanlığına dünyanın en iyi yöneticilerini getirin oradan bir şey çıkmaz. Üretim yeri, mutfak, sizin bulunduğunuz yerlerdir." ifadesini kullandı.

Selçuk, okul yöneticilerinin makamlarında oturma nedenlerinin çocuklar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Okullarda en çok zemin yenilemeyi biz yaptık. En çok ısı yalıtımlı camı biz yaptık. En çok derslik sayısını biz artırdık. Öğrenci sayımızı biz artırdık... Bunlar eğitimin köpüğüdür. Biz işin aslıyla ilgiliyiz ve evrensel olana talibiz."

Bakan Selçuk, okullardaki öğretmenler odalarının atmosferinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğretmen odasına giderek, 'Ziya Hoca'nın selamı var, gözümüze baktı ve kalbi bir selam gönderdi.' derseniz çok memnun olurum. Çünkü oradaki atmosfer çok değerli. Orası yeşerirse biz mutlu oluruz ve Allah rızası için bir şey yapıyoruz deriz. Yoksa güncel tartışmalarla vakit kaybederiz."

Çalıştaya 81 ilden seçilerek gelen okul yöneticileri, başarı hikayeleri ve pratik tecrübelerini birbirleriyle paylaştı.

Okul yöneticilerinin çalıştaydaki tecrübe paylaşımlarından, Bakanlığın öncülüğünde gerçekleştirilecek 3 yıllık programının hazırlık sürecinde de faydalanılacak.

