Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Meslek lisesi üretimlerinde Hazine payını yüzde 1'e düşürerek rekabet gücünü artıracağız ve bu okulları 10 kat, 20 kat, belki 100 kat daha fazla üretimin içine sokacağız, belki bir yılın içerisinde." dedi.

Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Meslek lisesinin hep arka planda algılandığını belirten Selçuk, bu liselerin sayısının artması konusunda büyük bir talep olduğunu, nitekim de arttığını söyledi.

Meslek lisesinin, bir ülkenin iktisadi sistemiyle senkronize yürümesi gerektiğini ifade eden Selçuk, "Yani iktisadi sistemin, ekonominin kaldırabileceği bir kapasite vardır. Buradaki üretimin bir mahiyeti vardır. Mesela ne kadar yüksek teknolojiyle üretimimiz var? Dijital teknolojiler ne ölçüde kullanılıyor? Geleneksel mekanikler ne ölçüde kullanılıyor? Bununla meslek lisesinin örtüşmesi lazım. Şu anda bu örtüşme yerine hafif bir bağlantı var." diye konuştu.

Bakan Selçuk, meslek lisesiyle ilgili öncelikle olgusal meselelerden ziyade algısal meselelerin yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

"Meslek lisesi" algısını dönüştürmek gerektiğini aktaran Selçuk, bununla ilgili farkındalık çalışmaları, çeşitli tanıtımlar, fuarlar, duyurular, birtakım senaryolar ortaya koymak gerektiğini, şu anda bu konuda çalışıldığını dile getirdi.

Bunları yaptıktan sonra da bu dönüşümü somut olarak göstermek gerektiğine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Diyelim ki bir meslek lisesi ahşap oyuncak üretecek, bundan Hazine kesintisi yüzde 15. Ama birçok yerde, resmi kurumlarda bu kesinti yüzde 1 civarında. Bu okullarda yüzde 1 kesintiye inersem, rekabet gücü artacak ve bu okulları 10 kat, 20 kat, belki 100 kat daha fazla üretimin içine sokacağız, çok kısa sürede, bir yılın içerisinde. Peki para kazanmak için mi? Hayır. Çocuk iş başında eğitim yaparken öğrenecek. Biz ona tabii ki gelirinden pay vereceğiz. Öğretmenine tabii ki pay vereceğiz. Ama benim asıl derdim, üretimle öğretmek, iş başıyla öğretmek. Örneğin savunma teknolojileri sanayi ile ilgili, ASELSAN'ın içine, TAI'nin içine, tarım liseleri, değirmencilik liseleri gibi şu anda aktive olmayan ama memleketin çok ihtiyacı olan yüzlerce alan var. Bu, iş garantili bir boşluk."

- "Askerlik teciliyle ilgili avantaj elde etmeye çalışıyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptıkları çalışma kapsamında, turizm liselerinin iş garantili bir hale getirilmesinin söz konusu olduğuna değinen Selçuk, bu yıl 10'unu başlattıklarını, bu liselerin birkaç dilin rahatlıkla üretilebildiği yerlere dönüşeceğini vurguladı.

"Bugünlerde meslek liselerinde erkek öğrencilerin askerlik teciliyle ilgili bir avantaj elde etmeye çalışıyoruz." diyen Selçuk, bu öğrencilerin sigorta primlerinin liseye başladıkları anda başlaması konusunda avantajlar da planlandığını ifade etti.

Yapılan araştırmalara göre, öğrenci mezun olduktan sonra bir işte 1,5 yıl kalıyorsa o işte devam ihtimalinin çok yükseldiğini ama 1,5 yıldan önce ayrılırsa artık meslekle uğraşmak istemediğini dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Eğer biz ona ekonomik olarak avantaj sağlarsak yani 'Sen öğrenciyken de maaş alabileceksin, öğrenciyken de sigorta primiyle ilgili katkı sağlanacak, öğrenciyken de işi öğrenmek için somut bir ortamın olacak' dediğimizde, bu avantajlar birkaç sene içerisinde meslek okullarını öne çıkaracak."

- "Onları gereksiz bir beklentiye sokuyoruz"

Bakan Selçuk, "Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı, ataması yapılan öğretmenlere üniversitelerle birlikte planlanarak mı verilecek?" sorusuna, "Sunumdaki bir ifadeden yola çıkarak 'Bunu Milli Eğitim Bakanlığı verecek' gibi bir şayia dolaştı. Bizim formasyonla ilgili şöyle bir derdimiz var; biz yüz binlerce insana para vererek formasyon alma imkanı verdiğimizde onları gereksiz bir beklentiye sokuyoruz, zaman içerisinde ciddi bir yığılma ve sistemde tıkanma oluşuyor." yanıtını verdi.

Bu konuda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ile konuştuklarına dikkati çeken Selçuk, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik hakkını kim elde ettiyse, Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı dediğimiz içeriği onlar alacak. Tezsiz yüksek lisans formunda 1 yıl süren ama aynı zamanda öğretmenlik hakkını kazanmış kişinin bu programı alırken okulun içinde de olacağı, yani Milli Eğitimin personeli olarak çalışacağı bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla yüz binlerce kişinin ekstra formasyon almasına gerek yok. Kim öğretmenlik hakkı kazanıyorsa sadece onlar alsın. Bunu üniversitelerimiz yapacak. Yani üniversitelerimizle bir anlaşmamız olacak, henüz imzalamadık ama prensip olarak anlaştık. Onlar çeşitli bölgelerdeki üniversitelerimiz bu öğretmenlerimizin bu ihtiyacını karşılayacak. Biz buradaki karmaşayı önlemiş olacağız."

(Sürecek)