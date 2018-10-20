Bakan Pakdemirli'ye Kırşehir'den ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir heyeti, ziyaretlerinde kentteki hayvancılık ve besicilik sorunları, yem maliyetleri, tarım girdileri konularında Bakan Pakdemirli'ye bilgi verdi.

Karakurt ve Kocabey bölgelerinde yapılması düşünülen seralarla ilgili görüş alışverişinin de yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir heyetinin ziyaretinden memnuniyetini belirten Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Kırşehir'in hayvancılık üssü olması konusunda gerekli desteği bakanlık olarak vereceklerini dile getirdi. Karakurt'ta yapılacak sera ile ilgili gerekli izinlerin, üretim ve istihdam sağlanması adına destekleneceğini de söyleyen Bakanımız, Kocabey bölgesinin ise fidan yetiştirme serası olarak düzenlenmesininse bakanlığın ilgili teknik birimlerince değerlendirileceğini ve ülke ve bölge menfaatleri için ne gerekiyorsa onun yapılacağını ifade etti."

Ziyarette Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Şahin ve kentteki bazı iş adamları hazır bulundu.