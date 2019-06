Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hayvancılık sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

2002'den bugüne büyükbaş hayvan varlığının 9,9 milyon baştan yüzde 74 artışla 17,2 milyon başa ulaştığını ifade eden Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığının da yüzde 43 artarak 46,1 milyona ulaştığını söyledi.

Pakdemirli, söz konusu dönemde süt üretiminin yüzde 163 artışla 22,1 milyon tona yükseldiği bilgisini verdi.

Bu büyümelerin ihracat rakamlarına da yansıdığını vurgulayan Pakdemirli, "Ülkemiz süt ve süt ürünleri ihracatı, 290 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. Bu yılın ilk 5 ayında da 130 milyon dolarla çok memnun edici seviyelerde gerçekleşmektedir." diye konuştu.

Desteklerde 46 kat artış

Pakdemirli, hayvancılığa son 17 yılda verilen desteklerin 46 kat artarak 3,7 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, bu yıl da yem bitkileri dahil desteklerin 4,7 milyar lirayı bulacağını bildirdi.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında, hayvancılık alanında yaklaşık 27 bin genç çiftçiye 808 milyon lira hibe desteği verildiğini aktaran Pakdemirli, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla süt sektörüne yönelik bin 604 projeye, 1,7 milyar lira hibe sağlandığını, yem bitkileri desteklemeleri kapsamında toplam 5,9 milyar lira yem bitkileri desteği ödemesi yapıldığını ifade etti.

Pakdemirli, geçen yıl dövizdeki spekülatif artışa bağlı yem fiyatlarında yaşanan değişiklik nedeniyle üreticilerin mağdur olmaması için atılan adımlara dikkati çekerek, süt destek primlerinin 10 kuruştan 25 kuruşa, süt alım fiyatının da 1,7 liradan 2 liraya çıkarıldığını hatırlattı.

Bölgesel kalkınma projeleri kapsamında 41 ilde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe desteği verildiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'ni 81 ile yaygınlaştırıyoruz. Düve tutarının yüzde 40'ını bakanlıkça hibe ediyoruz. Bakanlık politikalarına uygun olarak, etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz.""ESK, temmuzdan itibaren kıyma ve kuşbaşı üretecek"

Pakdemirli, tüketiciyi "ucuz et"le buluşturmak için yürütülen yeni çalışmaları da anlattı.

Hem vatandaşın daha ucuza ete ulaşması hem de üreticinin mağduriyet yaşamaması adına Et ve Süt Kurumunun (ESK) ucuz et çalışmasında gelecek aydan itibaren yeni bir uygulamanın başlayacağını bildiren Pakdemirli, "ESK, hem vatandaşlarımızın daha ucuza ete ulaşması hem de üreticimizin mağduriyet yaşamaması adına temmuzdan itibaren kıyma ve kuşbaşını kendisi üreterek tüketiciye ulaştıracak. Ulusal Kırmızı Et Konseyi de Süt Konseyinin fiyatları açıkladığı gibi, kesim fiyatlarını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 15 yıldır toplanmayan Tarım Şurası'nı toplayarak sektörünün yol haritasının birlikte çizilmesi gerektiğini kaydetti.

"Bakanlığın yerinde müdahalesi sektörü ayakta tuttu"

TSÜMB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de sektörde bütün tarafların uyumlu çalıştığını belirterek, "Biz üreticiler Cumhuriyet tarihinde ilk defa bakanı, genel müdürü ve üretici örgüt başkanları ve üreticileriyle son derece uyumlu çalışan bir ekip olduk." dedi.

Keskin, geçen yıl sektörde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, Bakanlığın yaptığı acil ve yerinde müdahalenin sektörü ayakta tuttuğunu dile getirdi.

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de "Bu topraklar herkesin gözünün üzerinde olduğu topraklar. Bizlerin de mutlaka buna daha fazla sahip çıkmamız ve daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yöneticisiyle, politikacısıyla, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla hep beraber, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz zaman çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

