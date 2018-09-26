Bakan Pakdemirli: Yanan alanlar tekrar orman alanı olacak

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan orman alanlarının başka bir amaçla kullandırılmasına müsaade etmeyeceklerini ve bu alanların yeniden orman alanına dönüştürüleceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir'de 2016 yılından bu yana çıkan yangınlar sonrasında yapılan ağaçlandırma çalışmalarını helikopterle gezerek inceledi.

Yetkililerden konu hakkında bilgi alan Bakan Pakdemirli'ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal eşlik etti.

İnceleme sonrası AA muhabirine açıklama yapan Pakdemirli, kent genelinde 2016 ve 2018 yıllarında orman yangını çıkan bölgeleri helikopterle gezerek incelediklerini belirtti.

"Aralık ayında fidan ekimi yapılacak"

Yangın sonrası bölgelerde rehabilitasyon çalışmasının hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu rehabilitasyon ne ölçüde tamamlandığını, yeni fidan dikim ekimlerin ne ölçüde tamamlandığını değerlendirdik. Hakikaten hızlı bir şekilde en son hatırlarsınız 5-6 ay önce Buca'da çıkan bir yangın vardı, oradaki bölgede bile temizleme çalışmanı başlamış ve Aralık ayında fidan ekim çalışması başlayacak. Gezdiğimiz tüm bölgelerde ekimlerin yapıldığını gördüm, memnuniyetle takip ettim. Hiç bir şekilde yanmış olan orman alanının başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Buralar tekrar orman alanı olacak."

Muhabir: Eşber Ayaydın