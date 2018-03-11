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Bakan Özhaseki'den Afrin gazilerine ziyaret

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Yüzbaşı Onur Özdoğan, Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş ve Uzman Çavuş Bahadır Özkan'ı ziyaret etti

11 Mart 2018 Pazar 18:39
Bakan Özhaseki'den Afrin gazilerine ziyaret
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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Bakan Özhaseki, ilk olarak, Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Bahadır Özkan'a ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra, iki gün önce Kayseri'ye gelen Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş'ın evine geçen Özhaseki, Afrin'deki mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Özhaseki, son olarak, Afrin'de yaralanan Yüzbaşı Onur Özdoğan'ı ziyaret etti. Özhaseki, "Bu aslanlarımız sayesinde ayaktayız. Hepsi iyileşir inşallah." dedi.

Bakan Özhaseki, ziyaretlerde üç gaziye de "Gazi Rozeti" taktı.

Ziyaretlere, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da katıldı.

Anahtar Kelimeler:
AfrinÇevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiGaziKayseri
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