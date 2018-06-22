Bakan Özhaseki, STK temsilcileriyle buluştu

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "Hiç kimseyle bakanlık pazarlığı olmadı, ne hükümet pazarlığı oldu ne başka bir şey oldu. Ne olacak Ahmet olacağına Osman olur ama bunlar hiç önemli değil. Bizim beka meselemiz, istiklalimiz söz konusuysa bu konularda sağlam adımlar atamıyorsak öbürlerinin ne hükmü var zaten." dedi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir düğün salonundaki kahvaltıda bir araya gelen Özhaseki, Türkiye'nin son dönemlerde aynı anda hem PKK hem FETÖ hem de DEAŞ terör örgütleriyle mücadele ettiğini anımsattı.

Özhaseki, Türkiye'nin başına bu terör örgütleri tarafından çorap örülmek istendiğini anlatarak, "Özellikle haziran seçimleri öncesi PKK'ya akıl veren, para veren ülke dedi ki 'Siz parti olarak seçimlere girin, AK Parti iktidardan düşecek, merak etmeyin koalisyonlar başlayacak.' Koalisyon demek, zaaf demektir, pazarlık demektir, sert ve dirayetli bir şekilde bir işin üzerine gidememek demektir. Çukurları kazın, öz yönetim ilan edin' dediler. Aynen öyle yaptılar. Şükür katiller sürüsünü açtıkları çukurlara gömdük. Hem de kendi ürettiğimiz silahlarla temizledik." diye konuştu.

- Cumhur İttifakı

Özhaseki, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları ve tehlikeleri gördükleri için MHP ve BBP'nin bu süreçte AK Parti'ye destek verdiğini ve Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu kaydetti.

İttifakın kurulmasının başka bir nedeni olmadığına vurgu yapan Özhaseki, "Sadece bu konular konuşulduğu için bir araya gelindi. Hiç kimseyle bakanlık pazarlığı olmadı, ne hükümet pazarlığı oldu ne başka bir şey oldu. Yok, bunlar yok. Ne olacak Ahmet olacağına Osman olur ama bunlar hiç önemli değil. Bizim beka meselemiz, istiklalimiz söz konusuysa bu konularda sağlam adımlar atamıyorsak öbürlerinin ne hükmü var zaten. Bunun üzerine ittifak edildi, böyle bir ortamda seçimlere gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Millet İttifakı'nı eleştiren Özhaseki, bu gruptaki tablonun ürkütücü olduğunu söyledi. Özhaseki, cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin terör örgütleriyle mücadeleye değinmediğini belirterek, "Söyledikleri tek şey Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz, yıkacağız." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin şirin gözükmek için başörtülü kardeşini, annesini ön plana çıkardığını, camide resimler verdiğini anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize senelerce kan kusturanlar her gün cuma namazları kılıyor. Allah kabul etsin, biz haftada bir kılabiliyoruz. Böyle dindar adamlar oldular. Allah hidayette daim etsin. İnşallah samimidir o görüntüler, Allah sonuna kadar devam ettirsin de çünkü cumhurbaşkanı seçilmediğinde en azından yanımıza gelir. Hidayette daim olursa bizimle beraber hareket eder, artistlikse yapacak bir şey yok. Özellikle Temel Abi'nin tavrını anlayamıyorum. Oy istedikleri yere aklım ermiyor. Benim dedelerime hayatı zehir ettiren kimdi, bunların çanağına nasıl oy taşırsınız anlamakta güçlük çekiyorum. Bu zihniyet bize hayatı zehir etti. 'Bütün yatırımları durduracağım.' diyor. Allah iyiliğini versin ne diyeyim."

Özhaseki, daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde iş adamlarıyla görüştü.