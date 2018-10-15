Bakan Kurum'un Sivas ziyaretinin ardından

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sivas ziyaretinin ardından verdiği müjdeleri açıkladı.

Aksu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Kurum'un Sivas ziyaretinde 8 başlıkta kente müjdeler verdiğini söyledi.

Hükümetin 100 günlük eylem planında bulunan, Millet Bahçeleri'nden birinin Eski Stadyum yerleşkesinde bulunan 60 dönüm civarındaki alanda uygulanacağını belirten Aksu, "AK Parti hükümetimizin Sivas’a kazandırdığı Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi yerleşkesi için İller Bankası arkasında bulunan TOKİ'ye ait olan bin dönümlük arazide çalışmalar başlatıldı ve bu İl Özel İdaresi aracılığı ile takip edilecektir." dedi.

Bakanlığın, Kale Projesi'nin yapımıyla ilgili, Sivas Belediyesine maddi ve manevi desteğini esirgemeyeceğini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Kent Meydanı cephe giydirme projesinin, Atatürk ve İstasyon caddeleri de katılarak belediyemizle koordineli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından üstlenildiğini duyurmak istiyorum. Daha geniş bir alanda tarihi dokuya uygun bir kent meydanı ve çevresine bakanlık eliyle kavuşacağımızı müjdelenmiştir. Sayın Bakanımız bu proje nihayetinde Sivas Meydanı'nın Türkiye’de örnek kent meydanı olacağını ifade etmiştir. Sultan Şehrimizde bulunan tescilli tarihi yapıların, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ışıklandırılacağı müjdesi verilmiştir."

Kurum'un kentin belli mahalle ve bölgelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm projelerine her türlü desteğin verileceğini beyan ettiğini vurgulayan Aksu, ilk destek olarak Polis Lojmanları arkasında bulunan TOKİ konutlarından 140'ının belediyeye rezerv alanı olarak devredildiğini kaydetti.

Kentsel dönüşümün rant yada kar amaçlı değil, insan odaklı yürüyeceğinin takibini Bakan Kurum'un yapacağını hatırlatan Aksu, "İlçe belediyelerimizin ve Özel İdaremizin başta çöp olmak üzere bütün talepleri alınmış, çöp konteynırı, çöp araçları ve temizlik materyalleri giderilmiştir. Sadece 2 bin çöp konteynırının mali değeri 2 milyon lira civarındadır." ifadelerini kullandı.

Aksu, Bakan Kurum'un, belediyelerin kredi taleplerinin İller Bankası aracılığıyla düşük faizli olarak karşılanacağının müjdesini de verdiğini dile getirerek, "AK Parti iktidarının Sivas’a verdiği önem her geçen gün katlanarak artmaktadır. İlimizi ziyaret eden Bakan Kurum’a ve ekibine Sivas adına teşekkürü borç bilirim." diye konuştu.