Bakan Kurum'dan yeni CSO binasında inceleme

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasının dünyadaki sayılı örneklerden biri olacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Kurum, gerekli ödenekler sağlanarak binanın bir an önce vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Kurum, "Mimari yapısı ve teknik özellikleriyle Türkiye'de ilk kez uygulanan ve dünyanın da sayılı örnekleri arasında yer alacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası Ankara'ya ve ülkemize değer katacak. Binamız tamamlandığında kültür sanat alanında büyük bir eksiklik giderilmiş olacak" ifadesini kullandı.

CSO binası, 154 bin metrekare alanda toplam 5 bloktan oluşacak. CSO binasında 2 bin 23 kişilik büyük konser salonu, 500 kişilik oda orkestrası salonu, içerisinde kayıt stüdyoları barındıran koro ve sanatçı çalışma binaları, 800 araçlık kapalı garaj ve büyük bir meydan yer alıyor.

Özel bir mimari teknikle inşa edilen merkez ayrıca silüeti bozmayacak şekilde Anıtkabir-Kale aksının ortasında bulunuyor.