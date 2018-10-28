Bakan Kurum'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milli Mücadele ruhunu Cumhuriyet çatısı altında, omuz omuza geleceğe taşıma idealiyle, ülkemizi, demokrasi kültürüne sahip çıkarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 95 yıl önce Türk milletinin vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna topyekûn bir mücadele sonucu destansı bir zafere imza attığını, kahramanca mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdığını belirtti.

Tarih boyunca bağımsızlığına kasteden her türlü girişime karşı koyan, varlığına karşı yöneltilen tehditlere büyük bir azim ve kararlılıkla engel olan Türk milletinin, aynı mücadeleyi en son 15 Temmuz gecesi gösterdiğini vurgulayan Kurum, milletin Cumhuriyet'i ve demokrasiyi yok etmek isteyenlere karşı göğsünü siper ederek vatanını savunduğunu ifade etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimize, vatanımıza ve istiklalimize kastetmeye kalkışanların tuzaklarını yine milletimizin kararlı duruşu bozacaktır. Milli Mücadele ruhunu Cumhuriyet çatısı altında, omuz omuza geleceğe taşıma idealiyle, ülkemizi, demokrasi kültürüne sahip çıkarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatan savunmasında şehadete yürüyen Mehmetçiklerimizi ve fedakar gazilerimizi şükranla yad ediyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."





