Bakan Kurum Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

BÜKREŞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan tam 100 yıl önce Samsun'da olduğu gibi bugün de aynı ruh ve heyecanla milletimizin birliği, devletimizin istikbali için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, Avrupa Birliği (AB) 2019 Romanya Dönem Başkanlığının özel davetiyle AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Kurum, şehitlikteki anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, daha sonra mezarları tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Ardından şehitlik defterini imzalayan Kurum, deftere şunları yazdı:

"İstiklal mücadelemizin mihenk taşlarından, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu müstesna günde Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen vatan evlatlarının manevi huzurlarında bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Samsun'dan başlayan milli mücadele yıllarında, vatanın istiklali ve istikbali için canlarını veren, bayrak ve millet uğruna büyük bir kahramanlık destanına imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bundan tam 100 yıl önce Samsun'da olduğu gibi bugün de aynı ruh ve heyecanla milletimizin birliği, devletimizin istikbali için çalışmaya devam edeceğiz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun."

Kurum'a şehitlik ziyaretinde Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

- AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı



Bakan Kurum, 20-21 Mayıs 2019'da iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin küresel değerlendirmesi, Avrupa Birliği iklim uyum stratejisi ve su yönetimi konularının görüşüleceği Avrupa Birliği Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda, AB'ye üye ve aday ülkelerin çevre bakanları ile bir araya gelecek.

Toplantıda Kurum, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak, iklim değişikliğiyle ilgili önemli hedeflerini anlatacak, Paris Anlaşması kapsamında adil ve hakkaniyetli bir sistemin oluşturulması ve Türkiye'nin menfaatlerinin göz ardı edilmemesi konularını görüşecek.



