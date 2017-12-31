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Bakan Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

- Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "'Büyük ve güçlü Türkiye' yolunda daha da kökleşen Cumhuriyetimiz, mazlum halkların en gür sesi olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir" - "Bilinmelidir ki bu topraklar, insanlığın son esenlik adasıdır. Devletimiz, zorlukları aşmasını, güzellikleri çoğaltmasını bilen aziz milletimizle el ele vererek bölgemizde de huzurun ve refahın kapılarını açacak, dünyanın neresinde olursa olsun zalimin karşısında, ezilenlerin yanında olmayı sürdürecektir"

31 Aralık 2017 Pazar 11:13
Bakan Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı
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ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin "Büyük ve güçlü Türkiye" yolunda daha da kökleştiğini, mazlum halkların en gür sesi olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini belirterek, "Devletimiz, zorlukları aşmasını, güzellikleri çoğaltmasını bilen aziz milletimizle el ele vererek bölgemizde de huzurun ve refahın kapılarını açacak, dünyanın neresinde olursa olsun zalimin karşısında, ezilenlerin yanında olmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2017'nin dünyada önemli siyasi ve sosyal gelişmelere sahne olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda yeniden yükselişinin perçinlendiğini aktaran Kurtulmuş, mesajını şöyle sürdürdü:

"'Büyük ve güçlü Türkiye' yolunda daha da kökleşen Cumhuriyetimiz, mazlum halkların en gür sesi olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bilinmelidir ki bu topraklar, insanlığın son esenlik adasıdır. Devletimiz, zorlukları aşmasını, güzellikleri çoğaltmasını bilen aziz milletimizle el ele vererek bölgemizde de huzurun ve refahın kapılarını açacak, dünyanın neresinde olursa olsun zalimin karşısında, ezilenlerin yanında olmayı sürdürecektir. Hiç şüphesiz aç gözlülük, kibir, hınç ve öfkenin esaretindeki benlikler karşısında barış, adalet, demokrasi ve özgürlüğü üstün tutanlar mutlaka galip gelecektir."

Bakan Kurtulmuş, 2018'in tüm insanlığa hayırlar getirmesini isteyerek, vatandaşlara yeni yılda sağlık, mutluluk ve esenlikler dileklerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetKültür Ve Turizm Bakanı KurtulmuşMazlumYeni Yıl Mesajı
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